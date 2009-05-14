Где держать мусорное ведро?

Сообщение Мэй » Сб май 16, 2009 12:40 am

У меня мусор и того хлеще - стоит в открытом ведре прям посередь кухни(ведро вообще-то покупалось под раковину - к нему еще крышка есть, которую можно прикрепить к дверце, чтоб вручную или вножную не отрывать). Посто удобно оказалось, когда просто бросил - и все, ни одного лишнего телодвиженияНо у меня с мусором своя метода - поэтому ведро воздух никак не портит и любое соседство можно ему позволить.1. Использую систему 2 мешков. Покупаю спец. мусорные мешки с ручками или завязками - чтобы плотно одевались на ведро и даже загибались. В этот чистейший цельный мешок вкладываю другой - обычно накопившиеся фирменные пакеты из магазинов, из-под фруктов и т.п. В любом хозяйстве они копятся. Когда набирается внутренний мешок - его выкидываю. В 99% случаев внутренний чист - просто вкладываю новый. Если вдруг что-то все же протекло - то выкидываю оба - но ведро остается девственно чистым. Таким образом запах не копится.2. Если какой-то мусор пахучий - типа рыба-мясо и проч. - предварительно герметично запаковываю это в маленький мешок - тоже уже б/у - из магази на опять же, из-под бутербродов и т.п. Для этих целей мешки не выбрасываю - лежат в спец. месте.При такой системе в ведре всегда чистота и полное отсутствие запахов. Почему не хранить рядом картошку?