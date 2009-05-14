Где держать мусорное ведро?
Модератор: на-дин
- sibiriachka
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 9:12 am
- Откуда: Санкт-Петербург
- Поблагодарили: 1 раз
Где держать мусорное ведро?
Почитала эту тему. Столько замечательных идей!!!
Девочки, подскажите, пожалуйста, как вы храните мусор? У меня пока под мойкой. Но там же и картошка. Соседство как-то не очень подходящее...
Девочки, подскажите, пожалуйста, как вы храните мусор? У меня пока под мойкой. Но там же и картошка. Соседство как-то не очень подходящее...
Я думаю,я думаю,я...Ничего опять не придумаю.
sibiriachka
Re: Оптимизация жизненного пространства
У меня мусор и того хлеще - стоит в открытом ведре прям посередь кухни (ведро вообще-то покупалось под раковину - к нему еще крышка есть, которую можно прикрепить к дверце, чтоб вручную или вножную не отрывать). Посто удобно оказалось, когда просто бросил - и все, ни одного лишнего телодвижения
Но у меня с мусором своя метода - поэтому ведро воздух никак не портит и любое соседство можно ему позволить.
1. Использую систему 2 мешков. Покупаю спец. мусорные мешки с ручками или завязками - чтобы плотно одевались на ведро и даже загибались. В этот чистейший цельный мешок вкладываю другой - обычно накопившиеся фирменные пакеты из магазинов, из-под фруктов и т.п. В любом хозяйстве они копятся. Когда набирается внутренний мешок - его выкидываю. В 99% случаев внутренний чист - просто вкладываю новый. Если вдруг что-то все же протекло - то выкидываю оба - но ведро остается девственно чистым. Таким образом запах не копится.
2. Если какой-то мусор пахучий - типа рыба-мясо и проч. - предварительно герметично запаковываю это в маленький мешок - тоже уже б/у - из магази на опять же, из-под бутербродов и т.п. Для этих целей мешки не выбрасываю - лежат в спец. месте.
При такой системе в ведре всегда чистота и полное отсутствие запахов. Почему не хранить рядом картошку?
Но у меня с мусором своя метода - поэтому ведро воздух никак не портит и любое соседство можно ему позволить.
1. Использую систему 2 мешков. Покупаю спец. мусорные мешки с ручками или завязками - чтобы плотно одевались на ведро и даже загибались. В этот чистейший цельный мешок вкладываю другой - обычно накопившиеся фирменные пакеты из магазинов, из-под фруктов и т.п. В любом хозяйстве они копятся. Когда набирается внутренний мешок - его выкидываю. В 99% случаев внутренний чист - просто вкладываю новый. Если вдруг что-то все же протекло - то выкидываю оба - но ведро остается девственно чистым. Таким образом запах не копится.
2. Если какой-то мусор пахучий - типа рыба-мясо и проч. - предварительно герметично запаковываю это в маленький мешок - тоже уже б/у - из магази на опять же, из-под бутербродов и т.п. Для этих целей мешки не выбрасываю - лежат в спец. месте.
При такой системе в ведре всегда чистота и полное отсутствие запахов. Почему не хранить рядом картошку?
Все может быть!
Мэй
Re: Оптимизация жизненного пространства
[quote="Мэй"]У меня мусор и того хлеще - стоит в открытом ведре прям посередь кухни . Посто удобно оказалось, когда просто бросил - и все, ни одного лишнего телодвижения quote]
И у меня примерно так же. Только в ведро - 1 пакет (нет у меня магазинных пакетов, а если появляются, то использую для размусоренных вещей), но "пахучее" тоже сразу в пакетики и завязываю накрепко. У ведра такая "качающаяся" крышка, но я не люблю ее - очень часто пачкается от мокрых рук, потому и не ставлю ее.
Да, запаха нет.
И у меня примерно так же. Только в ведро - 1 пакет (нет у меня магазинных пакетов, а если появляются, то использую для размусоренных вещей), но "пахучее" тоже сразу в пакетики и завязываю накрепко. У ведра такая "качающаяся" крышка, но я не люблю ее - очень часто пачкается от мокрых рук, потому и не ставлю ее.
Да, запаха нет.
Любишь кататься - люби и катайся!
Gill
- Невидимка
- FlyTeen
- Сообщения: 307
- Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 12:28 am
- Откуда: Санкт-Петербург
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Оптимизация жизненного пространства
У нас мусорка рядом со стиралкой стоит (почти) под столешницей, больше некуда.
Я крышку от мусорки протираю вечером, поэтому никаких разводов нет.
Я крышку от мусорки протираю вечером, поэтому никаких разводов нет.
Невидимка
- Юлечек
- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: Пн май 11, 2009 2:38 pm
- Откуда: Московская область
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Оптимизация жизненного пространства
Спасибо за идею. Тоже решила так сделать. А то вечно что-то на дно ведра попадает... :evil:Мэй писал(а): 1. Использую систему 2 мешков. Покупаю спец. мусорные мешки с ручками или завязками - чтобы плотно одевались на ведро и даже загибались. В этот чистейший цельный мешок вкладываю другой - обычно накопившиеся фирменные пакеты из магазинов, из-под фруктов и т.п. В любом хозяйстве они копятся. Когда набирается внутренний мешок - его выкидываю. В 99% случаев внутренний чист - просто вкладываю новый. Если вдруг что-то все же протекло - то выкидываю оба - но ведро остается девственно чистым. Таким образом запах не копится.
Юлечек
- mamabluznukov
- FlyTeen
- Сообщения: 669
- Зарегистрирован: Пт ноя 09, 2007 4:28 pm
- Откуда: NN
- Поблагодарили: 8 раз
Re: Где держать мусорное ведро?
у меня обычное мусорное ведро очень удачно разместилось на специальной "тележке" из Икеи
Очень одобно
Очень одобно
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mamabluznukov
- Oll
- FlyLady
- Сообщения: 1064
- Зарегистрирован: Пн фев 16, 2009 1:51 pm
- Откуда: северо-запад
- Поблагодарили: 32 раза
Re: Где держать мусорное ведро?
Давно убрала мусорное ведро из-под мойки, там трубы от мойки, они теплые, не нравилось, что ведро греется Теперь стоит в открытую, очень удобно, использую систему двух мешков, тут много писали девочки об этом Кроме того пищевой мусор, типа луковой шелухи, обрезков всяких пакую отдельно в мешочки сразу, а потом уже в ведро И выносим сразу, не жду пока наполнится, как только кто из дома: в руки - пакет!
жить хорошо, а хорошо жить - еще лучше!
Oll
- tooty
- FlyLady
- Сообщения: 2361
- Зарегистрирован: Вт фев 09, 2010 5:49 pm
- Откуда: Израиль
- Благодарил (а): 28 раз
- Поблагодарили: 1423 раза
Re: Где держать мусорное ведро?
А у нас классический вариант - под раковиной. Надо, конечно, дверцу открыть, но зато не видно его.
Улыбайтесь, господа!
tooty
- magik
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 3:38 pm
- Откуда: "Городище"
- Поблагодарили: 4 раза
Re: Где держать мусорное ведро?
Мы под раковину прямо на дверцу повесили. Очень удобно: дверцу приоткрыл и выбросил, когда посуду мою - ситечко вытряхнуть удобно, капли на пол не попадают. Когда готовлю - дверца вообще всегда открыта (она к стене открывается, не мешает), овощи чищу прямо туда, мясо-рыба опять-таки. Пол не пачкается.
Хорошо там, где мы есть!
magik
- magik
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 3:38 pm
- Откуда: "Городище"
- Поблагодарили: 4 раза
Re: Где держать мусорное ведро?
А вообще мусорные вёдра у меня везде (кроме зала и детской. Пока...). В спальне-кабинете - под компьютерным столом (для бумаг и бытового), тут же на комодике - маааленький мусорный контейнер, косметический. Ну вы поняли. В ванной под раковиной обязательно. Я заметила: когда под рукой есть, куда выбросить - порядка больше.
Хорошо там, где мы есть!
magik
- kittyshark
- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: Ср апр 21, 2010 2:16 pm
- Поблагодарили: 4 раза
Re: Где держать мусорное ведро?
а у меня даже нет мусорного ведра... просто пакет в кухне висит в уголке на ручке одного из шкафчиков. не очень эстетично, зато удобно
kittyshark
- Li-Lu
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: Ср янв 30, 2008 11:28 am
- Откуда: Россия, Екатеринбург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 11 раз
Re: Где держать мусорное ведро?
Может, кому понравится мое изобретение. Вместо мусорного ведра и мешочков я использую пустую 5-литр.пластиковую бутыль от покупной воды. Чуть пониже горлышка прорезаю окошечко подходящего размера. Мусоросборник готов. Герметично ( в смысле- не протекает), экономично, симпатично. Храню в шкафу под раковиной.
Li-Lu
- Oll
- FlyLady
- Сообщения: 1064
- Зарегистрирован: Пн фев 16, 2009 1:51 pm
- Откуда: северо-запад
- Поблагодарили: 32 раза
Re: Где держать мусорное ведро?
Li-Lu! Белу на вооружение твою идею, спасибо, понравилась!
жить хорошо, а хорошо жить - еще лучше!
Oll
- bahochka
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: Ср мар 31, 2010 3:08 pm
- Откуда: Анкара, Турция
Re: Где держать мусорное ведро?
У нас всегда ведро было под раковиной. В новой квартире пространство шкафчика поделили двумя полками, ведро не помещается, ну и ладно использую место для бытовой химии и хранения пакетиков с маркотов для мусора. А ведро у нас звИзда - стоит себе гордо между пеналом и обеденным столом. Вуаля:
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bahochka
- oksikv
- FlyTeen
- Сообщения: 630
- Зарегистрирован: Пн окт 13, 2008 1:29 am
- Откуда: У самого синего моря
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Где держать мусорное ведро?
Ведро для мусора тоже стоит под мойкой. Иначе нельзя, дома собака. В ведро пакеты "мусорные". Ну и выносим пакеты не реже одного раза в день. Обычно вечером, когда собачку выгуливаем.
oksikv